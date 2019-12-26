Об это сообщили в пресс-службе суда.

“Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на решение Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначен на 27 декабря 2019 (12 ч. 00 мин.), Зал судебного заседания № 201”, — говорится в сообщении.

Как отметили в ГО “Адвокатська дорадча група” (инициатива адвокатов, представляющих интересы потерпевших по делам Майдана), завтрашнее судебное заседание — “План Б” для того, чтобы добиться освобождения бывших сотрудников “Беркута” и передачи их “Л/ДНР” в рамках грядущего обмена пленными.

“Защита обвиняемых подал апелляционную жалобу на последнее решение о продлении меры пресечения их подзащитным, которую вынес Святошинский районный суд Киева неделю назад 19.12.2019. Это реализуется второй вариант подготовки “беркутовцев” для обмена и отправки их в т.н. “ДНР, ЛНР”. Поскольку прокуроры по делу не подали в четверг ходатайство об изменении меры пресечения, задействовано “План Б” — апелляция защиты на продление меры”, — подчеркнули правозащитники.

Также адвокаты сообщили, что во избежание “тайного рассмотрения” апелляции более 30 пострадавших подали в суд заявления о рассмотрении апелляционной жалобы с их участием.

20 ноября в связи с ликвидацией подразделения спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, которое занималось расследованием “дел Майдана”, ведомства потеряло возможность вести указанные производства. 21 ноября адвокат Евгения Закревская, которая защищает интересы семей Героев Небесной сотни, объявила о начале голодовки из-за прекращения расследования дел Майдана.