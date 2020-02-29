Об этом говорится в статье издания The New York Times “Украина угрожает арестом бывшему президенту” авторства журналиста Эндрю Крамера.

“Украинские правоохранительные органы в пятницу допросили бывшего президента Украины Петра Порошенко, угрожая задержать его, если он не явится на допрос, что вызывает растущую критику за рубежом, включая Евросоюз, где такие действия рассматриваются как политически мотивированная вендетта”, – отмечается в статье.

В публикации проводится аналогия с политическими преследованиями, которые устраивал экс-президент Украины Виктор Янукович после победы на президентских выборах. Так, он посадил в тюрьму своего оппонента Юлию Тимошенко и других оппозиционеров.

В статье подчеркивается, что Петр Порошенко – это не просто бывший президент, но и политический соперник Владимира Зеленского на выборах 2019 года. В ходе президентской кампании Зеленский декларировал антикоррупционную программу с обязательствами прекратить политически мотивированные преследования.

“С тех пор, как Зеленский стал президентом, правоохранители допросили Порошенко в качестве свидетеля по 16 отдельным уголовным делам. В течение месяцев расследования накапливались”, – сказано в статье.

Издание напоминает, что в показаниях под присягой заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент рассказал о встрече представителей команды Зеленского (в частности Андрея Ермака) с американскими чиновниками. Во время этих переговоров спецпредставитель США Курт Уолкер предостерег их от политических преследований Порошенко, “которые не являются разумным путем для страны”. В статье указано, что после этого разговора давление на Порошенко стало еще более откровенным.

Одно из дел, которое инкриминируют пятому президенту, касается подписания Минских соглашений, а именно переговоров Порошенко с российской стороной при посредничестве Германии и Франции в 2015 году.

“Однако непонятно, как любой украинский лидер мог бы достичь более выгодного соглашения в то время, как российские и сепаратистские силы окружили тысячи украинских солдат на востоке Украины, и резня казалась неизбежной. Тем не менее, украинские правоохранители расследуют, совершил ли Порошенко преступление, согласившись на ряд шагов в соглашении об урегулировании”, – подчеркивает автор статьи.

В комментарии изданию Петр Порошенко категорически опроверг все обвинения.

“Все дела против меня носят чисто политический характер… Разве власть не понимает, что такие действия вредят не мне – потому что меня поддерживают люди, а дискредитируют страну в целом и правовую систему в частности?” – отметил Порошенко.

Издание также сообщило, что Офис президента Украины в своем комментарии отрицал какую-либо причастность к расследованию, которое сейчас ведется в отношении Порошенко.

“Офис президента не имеет никакого влияния на правоохранительную и судебную системы”, – утверждалось в сообщении.

В то же время даже критики пребывания Порошенко на президентском посту отмечают, что в этих делах есть предвзятость.