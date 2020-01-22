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Делегация Украины в ПАСЕ запланировала ряд мероприятий по Крыму, – Ясько

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Украина запланировала ряд мероприятий, связанных с Крымом, на январскую сессию.

Среда, 22 января 2020, 01:17

Об этом она рассказала в интервью журналу “Новое Время”.

Отвечая на вопрос, какова будет позиция украинской делегации в ПАСЕ относительно Крыма и Донбасса, Ясько ответила: “Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Мы также напомним, что ее жертвами своего времени были Грузия и Молдова. Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации”.

Она хочет, чтобы площадка в ПАСЕ помогала Киеву в переговорах в “нормандском формате”.

“Мы очень хотим, чтобы наша площадка в ПАСЕ помогала Украине в переговорах в “нормандском формате”. Это значит, что наша делегация будет активно сотрудничать с Францией и Германией”, – добавила глава украинской делегации.

Напомним, что ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).

Теги: сессия ПАСЕ, Крім

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