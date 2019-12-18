Об этом Сергей Тупальский сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, 5 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения всем подозреваемых в деле Альперина — уголовном производстве о махинациях с растаможкой товаров, нанесших более 70 млн грн ущерба государству. В частности, был помещен под ночной домашний арест замначальника Киевской таможни Сергея Тупальского.

В среду, 18 декабря, суд освободил Тупальского из-под ночного домашнего ареста.

“Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сняла с меня все меры пресечения! По итогам заседания судьи удовлетворили наше с адвокатами ходатайства об отмене Постановления Высшего антикоррупционного суда от 29.11.2019 года о применении ко мне ночного домашнего ареста. Одновременно суд в полном объеме отказал в удовлетворении встречного ходатайство прокурора об усилении меры пресечения. А значит я снова свободный человек!”, — написал он.

Также Тупальский сообщил, что на судебных заседаниях с его участием неоднократно присутствовали неизвестные в камуфляже. Такие “визиты” он расценивает как попытку давления.

“Не могу не отметить, что во время заседания в зале снова присутствовали “болельщики” в камуфляже, чье поведение невозможно оценить иначе, чем попытку давления. В связи с этим у меня несколько вопросов, на которые я пока не нашел ответов. Почему такие визиты происходят исключительно на заседание с моим участием? Почему стремительное возобновления дела двухлетней давности началось с внезапных обысков у меня дома, в которых вообще не было смысла? И не связаны ли эти обстоятельства между собой какой-то другой причиной, вообще не имеет отношения к таможенного дела?”, — подчеркнул Тупальский.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро “крестный отец контрабанды в Украине” Вадим Альперин сбежал от правоохранителей. Также Глава государства пообещал “ценный подарок” тому, кто предоставит правоохранителям информацию о сбежавшем.

В свою очередь адвокат Вадима Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитный не знал о том, что находится в розыске, и намерен самостоятельно прийти к правоохранителям. В среду, 27 ноября, Вадим Альперин и его адвокат Андрей Федур пришли в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. У здания ведомства Альперин был задержан и арестован с правом на внесения залога в 70 млн гривен. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО.