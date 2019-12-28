Об этом говорится в материале #Букв “Расстрел Майдана: как за полгода до приговора дело разваливают для обмена с Путиным”.

Сценарий первый. Адвокаты утверждали, что их подзащитных не было на тех участках, где стреляли 20 февраля 2014 года.

Сценарий второй. Защитники беркутовцев говорили, что те просто не стреляли.

Сценарий третий: агрессивные и вооруженные протестующие. Адвокаты утверждали, что на представителей “Беркута” в тот день “наступали” митингующие со щитами и дубинками. В ответ спецназовцы, вооруженные автоматами, вынуждены были применить силу, так как митингующие “представляли угрозу”. Также они рассказали суду о вооруженных майдановцах.

“В подтверждение этого они показывали несколько фотографий майдановцев, в руках которых действительно было оружие: несколько ружей, одно из которых похоже на пневматическое, а другое – на охотничий карабин”, – сказано в статье.

Сценарий четвертый: грузинские снайперы в отеле “Украина”. Эту же версию в то время показали в одном из фильмов, якобы повествующих о событиях Майдана. Но проведенные экспертизы показали, что в этой гостинице попросту не было помещения, из которого могли бы производить выстрелы снайперы. Адвокаты беркутовцев утверждали, что приказы снайпера отдавал грузинский лидер Михеил Саакашвили. Но проверить такую версию украинская прокуратура не смогла. Ни в Грузии, ни в Италии снайперов не нашли, а в отеле не было подтверждения о том, что они там вообще жили на протяжении какого-то времени.