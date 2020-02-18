Сегодня, 18 февраля, Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и направил дело "бриллиантовых прокуроров" в Оболонский районный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Решение принято в связи с “неэффективностью судебного рассмотрения и нарушением разумных сроков” в Голосеевском райсуде.

С 2016 года дело рассматривалось в Голосеевском райсуде, а в конце сентября 2019 года он решил передать материалы в Высший антикоррупционный суд. Тот не признал свою юрисдикцию и вернул производство обратно.

Так, в 2015 году Валентин Рак передал 150 тыс. долларов Валерию Гибаленко, который был знаком с “бриллиантовыми прокурорами” – заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцем и первым замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным.

СМИ называют предпринимателя Рака одним из неофициальных совладельцев компании “Гидроекоресурс”, занимавшейся восстановлением водоемов. В 2015 году предприятие проводило расчистку водоема “Погребский старик” в Киевской области. Но предпринимателей обвинили в незаконной добыче песка. В дальнейшем при закрытии этого дела “бриллиантовые прокуроры” якобы требовали деньги.

Владимир Шапакин и Александр Корниец были задержаны 5 июля в результате спецоперации ГПУ и СБУ.

Тогда же выяснилось, что во время обысков у чиновников было найдено около 500 тыс. долл. и драгоценности.