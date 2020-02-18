Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Решение принято в связи с “неэффективностью судебного рассмотрения и нарушением разумных сроков” в Голосеевском райсуде.
С 2016 года дело рассматривалось в Голосеевском райсуде, а в конце сентября 2019 года он решил передать материалы в Высший антикоррупционный суд. Тот не признал свою юрисдикцию и вернул производство обратно.
Так, в 2015 году Валентин Рак передал 150 тыс. долларов Валерию Гибаленко, который был знаком с “бриллиантовыми прокурорами” – заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцем и первым замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным.
СМИ называют предпринимателя Рака одним из неофициальных совладельцев компании “Гидроекоресурс”, занимавшейся восстановлением водоемов. В 2015 году предприятие проводило расчистку водоема “Погребский старик” в Киевской области. Но предпринимателей обвинили в незаконной добыче песка. В дальнейшем при закрытии этого дела “бриллиантовые прокуроры” якобы требовали деньги.
Владимир Шапакин и Александр Корниец были задержаны 5 июля в результате спецоперации ГПУ и СБУ.
Тогда же выяснилось, что во время обысков у чиновников было найдено около 500 тыс. долл. и драгоценности.
- 31 июля 2015 г. бывший заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец вышел из-под стражи под залог в 3,2 млн грн.
- В октябре 2016 года Генеральная прокуратура передала в суд уголовное производство против экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца.