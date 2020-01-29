Об этом #Буквы узнали из постановлений суда, опубликованных в Едином реестре судебных решений.

Как сообщалось ранее, 23 января столичная прокуратура сообщила о проведении обысков в офисных помещениях и по месту жительства руководства букмекерской компании “Фаворит Спорт”. Также сообщалось о прекращении деятельности, связанной с двумя сайтами компании — favbet.com и favorit.com.ua.

Расследования возможной противоправной деятельности “Фаворит спорт” ведется с 2016 года. За это время следствие установило, что ООО “Лаки Ленд” продает лотерейные билеты и осуществляет прием ставок на спорт на основании договора с государственным оператором “Украинская национальная лотерея”. Реализация их происходит с помощью нескольких десятков веб-сайтов под брендом “Фаворит спорт”. Вот полный их перечень:

Также реализация билетов и прием ставок происходит за наличные средства через специальные “пункты распространения лотерей”. При этом для получения дополнительной прибыли, уклонения от уплаты налогов и фактического присвоения денежных средств, полученных от реализации лотерейных билетов, налажена противоправная финансовую схему.

“Суть данной схемы заключается в реализации наличных средств, полученных в результате распространения лотерейных билетов за безналичные средства, поступающие от деятельности так называемых “конвертационных центров”. … “Конвертационные центры” покупают в ООО “Лаки Ленд” лотерейные билеты, а предприятиям-заказчикам реализуют товары, работы и оказывают услуги, в результате чего в последних возникает налоговый кредит по НДС”, — говорится в ходатайстве следователей.

Также отмечается, что наличные средства в конечном итоге получают организаторы этой схемы, которых вкладывают их в покупку недвижимости и транспортные средства. При этим госбюджет недополучает средства в особо крупных размерах.

Столичные следователи дважды обращались в Днепровский районный суд Киева с ходатайством о блокировке сайтов “Фаворит спорт”, которые имеют непосредственное отношение к этой финансовой схеме. 15 января суд рассмотрел ходатайство следователей и отклонил его, основываясь на том, что следователями “не доказана необходимость такого ареста, а также наличие рисков”.

20 января следователи повторно обратились в суд с ходатайством об аресте этих сайтов, однако также получили отказ.

“Следователь повторно обращаясь с ходатайством о применении мер обеспечения уголовного производства, требования указанные в постановлении следователя судьи не выполнил, также не подал следственному судье доказательств, что потребности досудебного расследования оправдывают такую степень вмешательства в права и потребности личности, о котором говорится в ходатайстве, кроме того не указал цель, которую преследует орган досудебного расследования запретив пользователям доступ к сети Интернет с использованием веб-ресурсов”, — говорится в материалах суда.

Как сообщили #Буквам в прокуратуре Киева, следствие намерено вновь обратиться в суд.

“Прокуратура попробует еще раз обратиться в суд. Будем добиваться удовлетворения ходатайства и ареста сайтов”, — сказала пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.