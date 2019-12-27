Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 27 декабря, Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут”.

Около 20:30 часов Коллегия судей Киевского апелляционного суда объявила перерыв в рассмотрении апелляционных жалоб. Такое решение суд принял после того, как экс-“беркутовец” Сергей Тамтура, который присутствовал в зале заседаний со своим адвокатом, заявил, что ему необходимо покинуть заседание в связи с тем, что ему была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Заседание продолжится в 10 часов утра 28 декабря.

Напомним, в ходе заседания представители прокуратуры и потерпевшие ходатайствовали о перенесении рассмотрения апелляций на арест экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” из-за отсутствия части пострадавших и экс-“беркутовца” Маринченко.

Также адвокаты потерпевших по делам Майдана заявляли об отводе председательствующей судьи, обвинив ее в в предвзятости. Суд отклонил это ходатайство.

Кроме того, во время заседания Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” в день рассмотрения апелляций на их арест. Таким образом, в заседании принимали участие две группы прокуроров, для одной из которых оно было первым в указанном производстве.

“Я впервые вижу такое в жизни, что на заседание приходят прокуроры, которые ни одного дня в этом деле не были, … они не осведомлены в этом деле”, — отметила адвокат пострадавших Евгения Закревская.