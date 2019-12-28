В деле Майдана о расстреле протестующих бойцами спецподразделения "Беркут" задержанным спецназовцам вменяют убийство 48 протестующих, а также ранение еще 80.

Об этом говорится в материале #Букв “Расстрел Майдана: как за полгода до приговора дело разваливают для обмена с Путиным”.

Киевский суд занимается делом пятерых бывших спецназовцев в причастности к массовым расстрелам в центре Киева. В отношении еще троих проводилось расследование в Харькове, где они были задержаны.

Суд, который продолжается четвертый год, должен подтвердить или опровергнуть обвинения против них.

Беркутовцы до сих пор не свидетельствовали в суде, а лишь заявляют о своей невиновности.

Для того чтобы доказать их вину, в суде допросили около 130 свидетелей – это участники Революции Достоинства, а также родственники погибших. Они рассказали в суде о том, как их близкие и знакомые уехали на Майдан, когда выходили с ними на связь в последний раз, а также о том, как собирали фото и видео, чтобы установить время их гибели.

Но адвокаты беркутовцев утверждали, что ни фото, ни видео не доказывают вину или причастность к преступлениям Майдана их подзащитных. На фото и видео невозможно рассмотреть лица спецназовцев, так как они были закрыты балаклавами.

Следствие утверждает, что к расстрелам на Институтской причастны 26 бойцов “черной роты” (“Беркута”, – ред.): пять из них пока что на скамье подсудимых, двое – убиты 20 февраля 2014-го, еще 18 – бежали в Россию или на оккупированный полуостров Крым. По информации следствия, часть из них получила российское гражданство, часть – вид на жительство в РФ.

За более чем три года заседаний по делу о расстрелах на Институтской произошло несколько важных вещей.

Первая – прокурорам, адвокатам и потерпевшим удалось вместе установить время и места гибели 48 протестующих. Пока шли судебные заседания, следователи нашли оружие, из которого стреляли силовики 20 февраля – его пытались утопить в одном из прудов Голосеевского района Киева. Это позволило провести дополнительную баллистическую экспертизу, которая показала, что из автоматов, закрепленных за частью обвиняемых, действительно стреляли 20 февраля и, возможно, убили нескольких человек.