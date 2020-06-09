Дело MH-17: в список подозреваемых может войти российское руководство

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
По его словам, международная следственная группа до сих пор продолжает расследование.
“Насколько мне известно, международная следственная группа, состоящая из следователей и прокуроров из Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, продолжает досудебное расследование. Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен, и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления , но и те, кто отдавали соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ”, – сказал он.
Енин также напомнил, что дело о сбитии Boeing “Малазийских авиалиний” в небе над Донбассом является частью иска Украины в Международном суде ООН, и осенью россияне подадут контрмеморандум.
Заместитель министра подчеркнул, что Украина очень тщательно формирует свои юридические позиции, собирает доказательства, обеспечивает коммуникацию с международными партнерами.
“Каждый большой путь начинается с маленького шага. Мы верим в то, что все увидят, что справедливость существует, но для этого мы очень тщательно формируем наши юридические позиции, собираем доказательства, обеспечиваем коммуникацию с нашими международными партнерами и рассчитываем на объективность, беспристрастность и нидерландской судебной ветви власти, и судей Международного суда ООН “, – пояснил Енин.
Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.
- 8 июня, в Нидерландах стартовали судебные слушания по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом пассажирском лайнере рейса МН17.