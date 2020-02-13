Об этом сообщает RFERL.
Такой запрос Россия отправляла Нидерландам еще в октябре 2019 года.
В Нидерландах по этому поводу ответили, что это “не вариант”, потому российское предложение не рассматривали.
“Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание”, – говорится в письме министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса.
Министр заявил, что суд над подозреваемыми “является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников”.
“Правительство Нидерландов полностью уверено в независимости и качестве голландского правосудия”, – подчеркнул он.
Если дело будет передано в суд, подозреваемые – граждане России Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко – могут быть заочно осуждены по голландскому законодательству.
Маловероятно, что кто-либо из мужчин будет присутствовать на суде, поскольку ни Россия, ни Украина не допускают выдачи своих граждан.
Еще один подозреваемый, Владимир Цемах, был среди 35 заключенных, отправленных в Москву из Киева во время обмена 7 сентября.
В сообщении отметили, что голландские следователи просили президента Украины Владимира Зеленского оставить Цемаха под стражей в Украине, но президент России Владимир Путин настоял на том, чтобы Цемах был включен в обмен или обмен был бы отменен.
Напомним, Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.
- В июне 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем гражданам России (Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову) и одному гражданину Украины (Леониду Харченко в организации и пособничестве террористическому акту, который привел к крушению “Боинга 777” (рейс MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.
- 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
- В начале сентября Цемах был отдан Украиной России в рамках обмена пленными.
- Уже в декабре Служба безопасности Украины объявила Цемаха в розыск.