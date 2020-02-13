Нидерланды отказали России в предложении передать им уголовные дела в отношении троих россиян, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над украинским Донбассом.

Об этом сообщает RFERL.

Такой запрос Россия отправляла Нидерландам еще в октябре 2019 года.

В Нидерландах по этому поводу ответили, что это “не вариант”, потому российское предложение не рассматривали.

“Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание”, – говорится в письме министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса.

Министр заявил, что суд над подозреваемыми “является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников”.

“Правительство Нидерландов полностью уверено в независимости и качестве голландского правосудия”, – подчеркнул он.

Если дело будет передано в суд, подозреваемые – граждане России Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко – могут быть заочно осуждены по голландскому законодательству.

Маловероятно, что кто-либо из мужчин будет присутствовать на суде, поскольку ни Россия, ни Украина не допускают выдачи своих граждан.

Еще один подозреваемый, Владимир Цемах, был среди 35 заключенных, отправленных в Москву из Киева во время обмена 7 сентября.

В сообщении отметили, что голландские следователи просили президента Украины Владимира Зеленского оставить Цемаха под стражей в Украине, но президент России Владимир Путин настоял на том, чтобы Цемах был включен в обмен или обмен был бы отменен.

Напомним, Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.