Согласно данным разведки Нидерландов, пассажирский самолет рейса МН17 не мог быть сбитым из одного из российских комплексов "Бук" в небе над украинским Донбассом.

Об этом сказано в документах Службы военной разведки Нидерландов, которые опубликовал журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе гражданин Нидерландов Макс Ван дер Верфф.

Изначально военная разведка Нидерландов изучила позиции российских мобильных комплексов “Бук” в день трагедии лайнера и пришла к выводу, что самолет якобы не мог сбить российский ЗРК.

“MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы “Бук-М1”, – сказано в документе.

Это письмо было направлено голландской прокуратуре еще в сентябре 2016 года.

При этом, в документе называют единственный идентифицированный комплекс, который обладает достаточно широким диапазоном, чтобы сбить летящий над Донбассом самолет.

Вероятнее всего, это две системы С-300ПМ2 “Фаворит” Вооруженных Сил РФ, которые стояли недалеко от Ростова-на-Дону.

Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.