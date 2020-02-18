Об этом сказано в документах Службы военной разведки Нидерландов, которые опубликовал журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе гражданин Нидерландов Макс Ван дер Верфф.
Изначально военная разведка Нидерландов изучила позиции российских мобильных комплексов “Бук” в день трагедии лайнера и пришла к выводу, что самолет якобы не мог сбить российский ЗРК.
“MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы “Бук-М1”, – сказано в документе.
Это письмо было направлено голландской прокуратуре еще в сентябре 2016 года.
При этом, в документе называют единственный идентифицированный комплекс, который обладает достаточно широким диапазоном, чтобы сбить летящий над Донбассом самолет.
Вероятнее всего, это две системы С-300ПМ2 “Фаворит” Вооруженных Сил РФ, которые стояли недалеко от Ростова-на-Дону.
Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.
- В июне 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем гражданам России (Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову) и одному гражданину Украины (Леониду Харченко в организации и пособничестве террористическому акту, который привел к крушению “Боинга 777” (рейс MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.
- 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
- В начале сентября Цемах был отдан Украиной России в рамках обмена пленными.
- Уже в декабре Служба безопасности Украины объявила Цемаха в розыск.