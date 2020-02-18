Сегодня утром российские пропагандистские СМИ начали разгонять новые "данные" разведки Нидерландов о том, что якобы пассажирский самолет рейса МН17 не мог быть сбитым из одного из российских комплексов "Бук" в небе над украинским Донбассом.

“Документы” на сайте Bonanza Media, опубликовал журналист Макс Ван дер Верфф, который числится в базе “Миротворец”.

“Изначально военная разведка Нидерландов изучила позиции российских мобильных комплексов “Бук” в день трагедии лайнера и пришла к выводу, что самолет якобы не мог сбить российский ЗРК. MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы “Бук-М1. При этом, в документе называют единственный идентифицированный комплекс, который обладает достаточно широким диапазоном, чтобы сбить летящий над Донбассом самолет. Вероятнее всего, это две системы С-300ПМ2 “Фаворит” Вооруженных Сил РФ, которые стояли недалеко от Ростова-на-Дону”, – говорится в “данных” разведки Нидерландов, которые идентичны с риторикой России относительно авиакатастрофы.

Для “достоверности” новости на сайте были опубликованы якобы документы нидерландской разведки. Стоит отметить, что выглядят “документы” крайне сомнительно, такие сканы могут быть изготовлены на любом компьютере буквально за полчаса.

Первыми разгонять новость со ссылкой на нидерландскую разведку начали российские пропагандистские СМИ.

В Кремле также отреагировали на “расследование” голландского журналиста по катастрофе рейса МН17. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что опубликованные сведения об отсутствии зенитных ракетных комплексов “Бук” в районе, где произошло крушение самолета в 2014 году на Донбассе лишний раз свидетельствуют о “правоте российской стороны”, “ставящей под сомнение результаты работы Совместной следственной группы”.

Стоит отметить, что Верфф, который является соратником российского пропагандиста Грэма Филлипса, был неоднократно пойманный на лжи по теме МН17. Именно за такие материалы он был внесен в базу “Миротворца” еще в октябре 2019 года.

Материал Верффа был опубликован на некой платформе Mailchimp от имени Bonanza Media. Стоит также отметить, что вся статья опубликована как загруженный документ.

Ссылки в “статье” ведут на личный сайт Верффа и YouTube-канал Bonanza Media, который был создан в апреля 2019 года бывшей журналисткой российского пропагандистского канала RT Яной Ерлашовой, которая ушла в “независимую” журналистику.

“Bonanza Media – это платформа для независимых журналистов. Мы стремимся исследовать самые тревожные проблемы по всему миру. Эксклюзивные интервью, свежие новости, смелые журналистские документальные фильмы. Наша амбициозная цель состоит в том, чтобы изменить ситуацию, сделать наш мир немного более справедливым и лучшим местом для жизни. Основатель Яна Ерлашова, режиссер, продюсер и режиссер документальных фильмов”, – говорится на YouTube-канале.

На канале всего лишь 12 видероликов, большинство из которых фейковая российская пропаганда о расследовании катастрофы MH17.

Стоит также отметить, что Ерлашова и Верфф в 2019 г. сняли документальный фильм “MH17 – призыв к правосудию”, попытавшись опровергнуть версию о российском “Буке”.

После всей этой информации становится очевидно то, что одновременно с наступлением российских боевиков в Золотом, началась информационная атака российских пропагандистов по теме МН17.

Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.