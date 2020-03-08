Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Сообщается, что работу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек, продолжено. В Совместную следственную группу (Joint Investigation Team) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
Сегодня в Амстердаме согласовано и утверждено обновленный список членов Совместной следственной группы от Украины. От Офиса Генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя.
Группу возглавил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
- Российские пропагандистские СМИ начали разгонять новые “данные” разведки Нидерландов о том, что якобы пассажирский самолет рейса МН17 не мог быть сбитым из одного из российских комплексов “Бук” в небе над украинским Донбассом.