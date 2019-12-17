Арестованный по делу о закупках Минобороны военного имущества по завышенным ценам генерал Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн гривен.

Об этом сообщил в Facebook бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

По словам Бирюкова, залог за Марченко был внесен сегодня утром. Часть необходимой суммы (около 1 млн), как сообщалось ранее, удалось собрать волонтерам. Еще 19 млн гривен внесла семья бывшего президента Украины, лидера фракции “Европейской солидарности” Петра Порошенко.

“Вчера таких хороших парней (и девчонок) оказалось несколько тысяч. Чуть больше 3000 тех, кто перевел деньги на наш расчетный счет. И потом еще одна семья, семья Петро Порошенко. Мы собрали 20 000 000 гривен на залог за Дмитрия Ма сегодня в 12:00 деньги были перечислены”, — написал Бирюков, прикрепив к посту фото платежного поручения.

Около 17:30 часов Марченко вышел из СИЗО.

Напомним, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал Дмитрий Марченко является фигурантом дела о закупках Министерством обороны военного имущества — бракованных бронежилетов — по завышенным ценам. 11 ноября он был арестован судом с правом внесения залога в 76 млн гривен, однако позднее Киевский апелляционный суд уменьшил сумму залога до 20 млн.

Как сообщил сам Марченко, в течении месяца ему неоднократно предлагали внести залог, однако он отказывался до тех пор, пока его подчиненные, которые также фигурируют в деле, находились под арестом.

“Мне предлагали через адвокатов сделать это ранее, но пока сидели мои подчиненные, я не имел морального права выйти на свободу. Потому я дождался, когда будет принята апелляция решения касательно их освобождения на свободу, домой. И тогда дал согласие, что готов выйти под залог”, — сказал Марченко.

Справа про бронежилети: Марченко вийшов із СІЗО під заставу в 20 млн гривень Генерала Марченка звільнили із СІЗО під заставу в 20 млн грнP.S. 19 млн гривень внесла сім’я колишнього президента України Петра Порошенка.🎥: espreso.tv Gepostet von Буквы am Dienstag, 17. Dezember 2019