Лидер фракции "Евросолидарности" Петр Порошенко готов внести залог за арестованного по делу о закупке бракованных бронежилетов для ВСУ генерала Дмитрия Марченко.

Об этом сообщил в Facebook бывший советник пятого президента Украины и бывшего министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал Дмитрий Марченко является фигурантом дела о закупках Министерством обороны военного имущества — бракованных бронежителов — по завышенным ценам. 11 ноября он был арестован судом с правом внесения залога в 76 млн гривен, однако позднее Киевский апелляционный суд уменьшил сумму залога до 20 млн.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, что необходимую сумму удалось собрать, а внести залог готов Петр Порошенко.

“Вопрос сбора денег, немыслимых денег, гигантских для нас всех — 20 000 000 гривен на залог за Дмитрия Марченко — закрыт. Деньги внесет Петро Порошенко”, — написал Бирюков.

Сам Порошенко уточнил, что часть суммы была собрана в ходе трехдневного марафона, а его семья добавит недостающие средства.

“Каждый дал разные деньги. Может и последние. Но он не смог остаться равнодушным. Каждому из вас за каждую копейку — большое спасибо! Генерала Марченко мы вытащим! Остальные добавит наша семья”, — написал он в Twitter.

Как сообщили в пресс-службе фракции “ЕС”, сумма внесенных Порошенко средств — 19 млн гривен. То есть за трехдневный марафон удалось собрать около одного миллиона гривен.

Комментируя причины того, почему сбор средств начался через месяц после ареста Марченко, Порошенко сообщил, что все это время генерал отказывался выходить из СИЗО, поскольку подчиненные находились там.

“Позиция настоящего офицера и генерала. И мы приняли это решение, когда мы добились в суде освобождения наших боевых побратимов”, — отметил Порошенко.