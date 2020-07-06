Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“В суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов, который обвиняется в нападении с применением огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу экс-нардепа Верховной Рады Сергея Пашинского.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта Пашинский из собственного огнестрельного оружия (пистолета марки “Glock 19”) выстрелил в ногу пострадавшему. В результате выстрела гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждениям.

Отмечается, что в случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сергей Пашинский на своей странице в Facebook подтвердил, что ему вручили обвинительный акт. Он подчеркнул, что считает дело фальсифицированным.

“Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня по так называемому делу Химикуса. 3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт”, – отметил он.

Бывший нардеп также обнародовал видео беседы с сотрудниками ГБР, которые вручали акт.

“Я точно знаю, что вам точно известно, что вы его сфальсифицировали по мотивам неправосудия и политической расправы. Почему я так говорю? Потому что в обвинительном акте указано, что я, выйдя из машины, кричал Химикусу: “мордой в асфальт”. Вы точно знаете – у меня есть 5 свидетелей, что я этого не говорил, и вы это признали, что это говорила жена Химикуса и материалы есть в уголовном деле, но так создаете искусственные мотивы”, – добавил он.