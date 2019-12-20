Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что дело по Иловайску было зарегистрировано, как дело по факту агрессии Российской Федерации, а не против украинских должностных лиц.

Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.

Сейчас дело по Иловайску находится в специальном департаменте по военным преступлениям, куда перешли все сотрудники из военной прокуратуры. Следственные действия в этом деле осуществляет СБУ.

“Дело по Иловайску было зарегистрировано как дело по факту агрессии Российской Федерации, то есть это не дело против украинских должностных лиц, действия которых привели к трагедии в Иловайске”, – заявил Чумак.

Он пояснил, что отдельные следственные действия в отношении украинского военного руководства ведется.

“Если там окажется определенная причинно-следственная связь, тогда можно будет регистрировать отдельное уголовное производство”, – сказал он.

На данный момент, по словам Чумака, о время расследования не удалось обнаружить “определенные факты халатности украинских политиков и украинских военных”.

Как известно, Иловайский котел произошел в период с 24 по 29 августа в 2014 году. Тогда украинские вооруженные подразделения были окружены российскими войсками. В окружение попали такие батальоны МВД Украины: “Днепр-1”, “Миротворец”, “Свитязь”, “Херсон”, “Ивано-Франковск”, Нацгвардии “Донбасс” и силы сектора “Б” попали в окружение.