Уголовное производство, открытое против пятого президента Петра Порошенко по факту прохождения украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года, не будет иметь перспектив в суде.

Об этом заявил сегодня на брифинге руководитель следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий.

“Я не хотел бы комментировать уголовное производство, которое касается прохождения кораблей через Керченский пролив. Там все абсолютно засекречено. То есть это на 90 % государственная тайна, которую я не имею права раскрывать. Но, с моей точки зрения, это производство однозначно не будет иметь судебных перспектив”, – отметил Корецкий.

(На видео – с 30:05)

Как известно, в мае 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту якобы “государственной измены” Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

Производство было открыто по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича – Андрея Портнова.

Расследование было начато по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).