Защита медика и волонтера Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета, подала апелляцию на ее арест.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Владислав Добош.

Апелляция подана в Киевский апелляционный суд.

В документе отмечается, что избрание Печерский районным судом меры пресечения для Кузьменко в виде ареста без права залога произошло с нарушениями. Решение по мере пресечения является необоснованным и немотивированным.

Как известно, Печерский районный суд Киева 13 декабря арестовал Юлию Кузьменко на 60 дней – до 8 февраля 2020 года – без права внесения залога.

По версии следствия, именно Кузьменко якобы прикрепила бомбу на днище автомобиля журналиста Павла Шеремета и привела ее в действие.

Она подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, “а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”.