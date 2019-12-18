Об этом сообщил в Facebook адвокат Владислав Добош.
Апелляция подана в Киевский апелляционный суд.
В документе отмечается, что избрание Печерский районным судом меры пресечения для Кузьменко в виде ареста без права залога произошло с нарушениями. Решение по мере пресечения является необоснованным и немотивированным.
Как известно, Печерский районный суд Киева 13 декабря арестовал Юлию Кузьменко на 60 дней – до 8 февраля 2020 года – без права внесения залога.
По версии следствия, именно Кузьменко якобы прикрепила бомбу на днище автомобиля журналиста Павла Шеремета и привела ее в действие.
Она подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, “а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”.
- В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
- Сама Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и говорит, что не знала о нем до убийства.
- Из трех проведенных в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета экспертиз только одна подтвердила причастность арестованной накануне Юлии Кузьменко.