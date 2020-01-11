Адвокат подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош показал сообщения, которые получает в соцсетях, свидетельствующие об угрозах в его адрес.

Соответствующие скрины он опубликовал в Facebook.

На скринах видно, как некие пользователи нелестно отзываются о работе адвоката.

“Страшнее фальсификации доказательств может быть лишь вера в них. Вера в фальш и вранье. Особенно когда позорную фальсификацию и ложь называют законными действиями, досудебным расследованием и судебным процессом”, – написал Добош.

В комментариях к записи пользователи отметили, что это ни что иное, как оказание давления на адвоката, угрозы мести и расправы.

Ранее судьи Апелляционного суда Киева пожаловались на угрозы и препятствование их деятельности со стороны адвокатов Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.

Речь идет, в частности, о заседании суда, которое состоялось 20 декабря. Тогда Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко из-за неявки прокуроров. Защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что не покинет зал суда, пока не рассмотрят дело по сути. После правоохранители со штурмом вывели Кузьменко из зала суда, применяя силу в отношении протестующих граждан.

Также судьи оказались недовольны поведением адвокатов во время судебного заседания, которое состоялось 24 декабря. Тогда, как сообщалось ранее, суд начал рассмотрение жалобы на арест Кузьменко. 37 человек заявили о готовности взять ее на поруки. Несмотря на это, в итоге суд решил оставить меру пресечения без изменений. После зачитывания решения в зале начали скандировать “Ганьба!”.

В это же время, по информации судей, адвокат “публично высказывался, что “каждый судья ответит за подозреваемую”. Это было расценено судьями как “угроза в связи с их профессиональной деятельностью”.

В связи с этим в реестр сообщений о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия была внесена соответствующая запись. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и принято соответствующее решение.