В Сети показали видео, снятое с участием Яны Дугарь, подозреваемой в организации убийства журналиста Павла Шеремета, в противовес тому, которое следствие обнародовало к качестве доказательства против Дугарь.

Об этом в Facebook написал юрист Леонид Маслов.

Так, адвокат продемонстрировал смонтированное видео, на котором слева показана девушка, которая фотографировала камеры видеонаблюдения перед убийством Шеремета, а справа Яна Дугарь, которая повторила все движения девушки.

По словам юриста, на кадрах – абсолютно разные люди. У них разительное отличие телосложения и движений.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

26 мая Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Ранее суд также избрал меры двум другим фигурантам дела Шеремета – Андрея Антоненко оставили под стражей, а Яну Дугар отпустили под залог из-под домашнего ареста.

25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.