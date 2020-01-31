Адвокаты Яны Дугарь, которая по версии следствия вела "разведку" перед убийством журналиста Павла Шеремета, заявили, что их подзащитная на полголовы выше преступницы.

Об этом адвокаты Николай Ореховский и Виталий Коломиец сообщили на своей странице в Facebook.

“За одну минуту вы поймете, почему мы так уверенно утверждаем о фальсификации доказательств в деле Шеремета. Очевиднее не найти: т.н. “разведчица” на полголовы ниже Яны Дугарь”, — написали они.

К посту адвокаты прикрепили видеоролик, на котором сравниваются изображения с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала девушку, которая ведет разведку на месте преступления, и ту, что подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Следствию известно, что рост “подрывницы” — около 165 сантиметров. На записи видно, что “разведчица” — приблизительного то же роста. В то же время рост Яны Дугарь на 10 сантиметров (“полголовы”) выше.

За одну хвилину ви зрозумієте, чому ми так впевнено стверджуємо про фальсифікацію доказів в #справаШеремета. Очевиднішого годі й шукати: т.з. "розвідниця" на півголови нижча за Яну Дугарь.Звичайно, щоб перевірити ці факти і зняти підозри з усіх трьох достатньо повіреної 2х метрової рулетки, або ж можна ініціювати судово-медичні експертизи, щоб переконатися чи не вкорочувала собі ноги Яна Дугарь в 2016, а потім чи не робила інших операції з нарощування кісток і збільшення зросту. На такі експертизи слідству треба півроку і десятки тисяч гривень платників податків. Тож від нас всіх залежить чи дозволить офіс Генерального прокурора слідчим продовжувати цей абсурд. Правда мусить перемогти. Просимо поширити Gepostet von OK LEGAL Ореховський та Коломієць am Freitag, 31. Januar 2020

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.