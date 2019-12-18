Один из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сержант Сил специальных операций и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), отказался от дачи показаний следствию, считая его предвзятым.

Об этом сказано в заявлении группы правовой защиты Антоненко.

Адвокаты посетили Рифмастера в изоляторе временного содержания вечером вторника, 17 декабря.

“Он до сих пор не понимает, почему его “назначили” подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но также и ни один из фактов, которые ему навязывают”, – заявили адвокаты.

Они отметили, что со второй подозреваемой, Юлией Кузьменко, Антоненко общался в аспекте общей волонтерской деятельности. После знакомства выяснилось, что Кузьменко оперировала сына Антоненко, а также была свидетелем ДТП, в котором пострадали супруга и дети музыканта.

Антоненко заявил, что “болезнь сына и ДТП он не организовывал”.

Также адвокаты сообщили, что вчера следователи пытались допросить Антоненко, но он отказался давать показания, сославшись на то, что следствие предвзято. Для этого он воспользовался своим гражданским правом согласно статье 63 Конституции Украины (отказ от дачи показаний ли объяснений в отношении себя, членов семьи или близких родственников).

“В будущем Андрей будет давать показания, но только когда убедится в непредвзятости следствия… На данный момент такой уверенности нет”, – заявили защитники подозреваемого.



Напомним, накануне суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.