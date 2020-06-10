Киевский апелляционный суд оставил под стражей врача и волонтера Юлию Кузьменко, фигурирующую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает кореспондент #Букв.

Защита Кузьменко просила отпустить ее на поруки. Однако суд отказался удовлетворить апелляцию на продление срока ареста и оставил женщину под стражей.

Согласно сообщению на сайте суда, Юлия Кузьменко остается под стражей до 24 июля 2020 года.

“Суд оставил в силе постановление следственного судьи Печерского районного суда. То есть до 24 июля Кузьменко будет находиться под стражей”, – сообщил в комментарии журналистам по итогам заседания адвокат Кузьменко Тарас Безпалый.

По его словам, Кузьменко были готовы взять на поруки около 15 человек: военные, волонтеры, народные депутаты.

“То есть действительно много людей, которые заслуживают доверия суда. Но спустя 1,5 часа заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы”, – подчеркнул адвокат.

Безпалый также рассказал, что аргументы стороны защиты основывались на отсутствии рисков, что Кузьменко скроется от следствия или суда.

“Например, у Кузьменко есть два загранпаспорта, и мы неоднократно заявляли, что она готова их сдать. Мы неоднократно заявляли, что она не намерена скрываться. Более того, отсутствуют какие-либо доказательства того, что она будет скрываться от следствия, суда или будет оказывать давление на следствие или суд”, – отметил адвокат.

Он уточнил, что сторона защиты после 26 июня готова обратиться в Печерский районный суд Киева с ходатайством об изменении меры пресечения для Кузьменко.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.