Об этом сообщает кореспондент #Букв.
Защита Кузьменко просила отпустить ее на поруки. Однако суд отказался удовлетворить апелляцию на продление срока ареста и оставил женщину под стражей.
Согласно сообщению на сайте суда, Юлия Кузьменко остается под стражей до 24 июля 2020 года.
“Суд оставил в силе постановление следственного судьи Печерского районного суда. То есть до 24 июля Кузьменко будет находиться под стражей”, – сообщил в комментарии журналистам по итогам заседания адвокат Кузьменко Тарас Безпалый.
По его словам, Кузьменко были готовы взять на поруки около 15 человек: военные, волонтеры, народные депутаты.
“То есть действительно много людей, которые заслуживают доверия суда. Но спустя 1,5 часа заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы”, – подчеркнул адвокат.
Безпалый также рассказал, что аргументы стороны защиты основывались на отсутствии рисков, что Кузьменко скроется от следствия или суда.
“Например, у Кузьменко есть два загранпаспорта, и мы неоднократно заявляли, что она готова их сдать. Мы неоднократно заявляли, что она не намерена скрываться. Более того, отсутствуют какие-либо доказательства того, что она будет скрываться от следствия, суда или будет оказывать давление на следствие или суд”, – отметил адвокат.
Он уточнил, что сторона защиты после 26 июня готова обратиться в Печерский районный суд Киева с ходатайством об изменении меры пресечения для Кузьменко.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”.
- В СМИ сообщалось, что следователи Национальной полиции, расследующие убийство журналиста Павла Шеремета, изменили маршрут женщины и мужчины, которые подложили взрывчатку под авто, чтобы версия выглядела убедительной.
- 1 июня стало известно, что материалы в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.
- Украинский режиссер, бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить справедливое рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.