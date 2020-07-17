Об этом сообщил адвокат подозреваемой Денис Ломанов в Facebook.
“Очередная маленькая победа. Судом продолжены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей, с которыми можно общаться, военнослужащие, с которыми Яна проходит службу и преподаватели учебного заведения”, – написал Ломанов.
По его словам, на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.