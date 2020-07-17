Об этом сообщил адвокат подозреваемой Денис Ломанов в Facebook.

“Очередная маленькая победа. Судом продолжены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей, с которыми можно общаться, военнослужащие, с которыми Яна проходит службу и преподаватели учебного заведения”, – написал Ломанов.

По его словам, на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней.