Об этом hromadske рассказала подозреваемая Яна Дугарь.
“К подозрению, которое изменили, нет ни одного доказательства моей причастности, кроме поддельной экспертизы. Сторона защиты предоставила достаточно доказательств моей непричастности”, — сказала Дугарь.
Напомним, по данным прокуратуры, экспертиза установила, что запись от 18 июля 2016 в медицинском журнале Покровского госпиталя, где отмечается персонал, сделана подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь в ноябре.
Сторона обвинения утверждает, что 15 и 18 июля 2016 года Дугарь “проводила разведку” у дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления.
Дугарь подчеркнула, что не проходила экспертизу по почерку.
Адвокат Денис Ломанов отметил, что материалы об экспертизе не предоставляли стороне защиты: “Поэтому утверждать, что вообще существует такая экспертиза — абсурдно. За полгода досудебного расследования ни одного нового документа, который доказал бы причастность к преступлению, нет”.
Підозрювана Яна Дугарь про завершення досудового розслідування у справі Шеремета й експертизу почерку pic.twitter.com/K6UnnhcJ4O
— hromadske (@HromadskeUA) May 25, 2020
На уточняющий вопрос, могли ли быть ситуации, когда в медицинском журнале, могли не расписаться, Дугарь ответила: “Конечно, да. Был большой поток работы. Мы не спали, друг друга с рациями заменяли. Конечно, могло быть такое”.
Она напомнила, что в июле 2016 года находилась в военном госпитале в Покровске, а не в Киеве.
Стоит отметить, что 20 мая во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что его “затянули” в дело о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Он отметил, что если в качестве подозреваемых “нашли не тех людей и продержали их в тюрьме, то относительно всех, кто это сделал, должны быть кадровые изменения, они понесут ответственность”.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
- На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”.