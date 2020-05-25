Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь рассказала, что за полгода досудебного расследования прокуратура не нашла никаких доказательств ее причастности к убийству, кроме экспертизы походки, которую она считает поддельной.

Об этом hromadske рассказала подозреваемая Яна Дугарь.

“К подозрению, которое изменили, нет ни одного доказательства моей причастности, кроме поддельной экспертизы. Сторона защиты предоставила достаточно доказательств моей непричастности”, — сказала Дугарь.

Напомним, по данным прокуратуры, экспертиза установила, что запись от 18 июля 2016 в медицинском журнале Покровского госпиталя, где отмечается персонал, сделана подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь в ноябре.

Сторона обвинения утверждает, что 15 и 18 июля 2016 года Дугарь “проводила разведку” у дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления.

Дугарь подчеркнула, что не проходила экспертизу по почерку.

Адвокат Денис Ломанов отметил, что материалы об экспертизе не предоставляли стороне защиты: “Поэтому утверждать, что вообще существует такая экспертиза — абсурдно. За полгода досудебного расследования ни одного нового документа, который доказал бы причастность к преступлению, нет”.

Підозрювана Яна Дугарь про завершення досудового розслідування у справі Шеремета й експертизу почерку pic.twitter.com/K6UnnhcJ4O — hromadske (@HromadskeUA) May 25, 2020

На уточняющий вопрос, могли ли быть ситуации, когда в медицинском журнале, могли не расписаться, Дугарь ответила: “Конечно, да. Был большой поток работы. Мы не спали, друг друга с рациями заменяли. Конечно, могло быть такое”.

Она напомнила, что в июле 2016 года находилась в военном госпитале в Покровске, а не в Киеве.

Стоит отметить, что 20 мая во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что его “затянули” в дело о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Он отметил, что если в качестве подозреваемых “нашли не тех людей и продержали их в тюрьме, то относительно всех, кто это сделал, должны быть кадровые изменения, они понесут ответственность”.