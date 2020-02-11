Прокуроры в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета поручили следователям Национальной полиции проверить версии невиновности фигурантов, о которых заявляли ранее адвокаты.

Об этом рассказал Генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.

Он пояснил, что Офис Генпрокурора предложил следствию собрать дополнительные доказательства.

“Мы предложили собрать дополнительные доказательства, были даны указания, что именно надо сделать. В частности, мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении”, – добавил он.

Также Рябошапка пояснил, что в декабре у следствия было достаточно доказательств для объявления подозрений фигурантам дела.

“На момент, когда начиналось расследование, объема доказательств было достаточно. Но, чтобы передать дело в суд, должно быть собрано гораздо больше доказательств, чтобы обвинение было убедительным”, – сказал глава Офиса Генпрокурора.

Рябошапка заявил, что прокуроры настаивали на том, чтобы мера пресечения для двух фигурантов дела об убийстве Шеремета осталась неизменной.

“Относительно меры пресечения – там должны быть доказаны риски того, что эти лица не будут избегать суда и следствия, не будут влиять на следователей и свидетелей, не будут влиять на доказательства – не уничтожат их. Поэтому прокуроры настаивали на том, чтобы оставить двух фигурантов дела под стражей”, – пояснил Генпрокурор.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.