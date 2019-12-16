Дело Шеремета: из трех экспертиз только одна подтвердила причастность арестованной Кузьменко

Об этом стало известно из текста экспертизы, опубликованного изданием “Слідство.Інфо”.

Как сообщалось ранее, в распоряжении правоохранителей есть видеозапись, на которой женщина крепит взрывное устройство к автомобилю журналиста Павла Шеремета. Следствие считает, что женщина, изображенная на видео — детский врач Юлия Кузьменко. Четырем экспертам были предоставлены для анализа запись с места преступления и кадры, на которых Кузьменко идет на почту и в магазин. Проведя анализ этих записей эксперты должны были выяснить, является ли Кузьменко женщиной, прикрепившей взрывчатку к автомобилю.

По итогам специалисты представили экспертные выводы, на которые во время брифинга, посвященного ходу расследования дела Шеремета, ссылались правоохранители. Однако, как следует из текста документов, выводы специалистов нельзя интерпретировать однозначно.

Так психологическое исследование проводили заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин (глава экспертной комиссии) и его заместитель Андрей Семенец. На основе анализа движения и моторики двух людей на видео они пришли к выводу, что это именно Юлия Кузьменко, которую зафиксировали во время закладки взрывчатки.

“Учитывая конгруэнтность и тождество отдельных функциональных индивидуальных кинематических и динамических особенностей двигательной моторики и индивидуально-психологических внешне поведенческих признаков установлены особенности невербального поведения лицо_1 и лицо_2 по индивидуально-психологическим признакам принадлежит одному и тому человеку”, — говорится в экспертизе.

Портретное исследование проводилось судебным экспертом лаборатории криминалистических видов исследований Екатериной Педько. Из документа следует, что эксперт не смогла идентифицировать женщин на видеозаписях, как одну и ту же, ссылаясь на низкое качество изображения и неблагоприятные условия съемки.

Криминалистическим анализом ходьбы занимался привлеченный к расследованию убийства украинскими правоохранители эксперт из Великобратании Айвон Бирч. В своих выводах доктор философии в области биомеханики, который имеет сертификат профессиональной компетентности криминалистического анализа походки, ссылается на собственный опыт, а сходство называет “условно достаточным”.

“Исходя из моего опыта изучения походки человека, учитывая различные комбинации особенностей походки и принимая во внимание перечисленные ограничения, я считаю, что анализ походки обеспечивает условно-достаточные доказательства в подтверждение того, что лицо_1 в исследуемых видеокадрах является лицом_2”, — пишет Бирч.

Напомним, накануне суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.