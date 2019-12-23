К зданию суда, где рассматривается апелляционна жалоба на арест подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, стянули правоохранителей в полной экипировке.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд во второй раз рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Как сообщалось ранее, 20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции из-за неявки прокуроров.

На время проведение заседание в суде была организована усиленная охрана. В частности, к зданию суда были стянуты около 100 правоохранителей в полной экипировке.

Заседание было назначено на 13:20 часов, однако началось только спустя час — в 14:20. Пред началом заседания правоохранители блокировали вход в зал. В это время перед входом собралось порядка 50 журналистов, операторов и активистов.

Апеляційний суд Антоненка Справа Шеремета: апеляційний суд у Андрія Антоненка Поліція заблокувала вхід до зали суду. Операторів, журналістів та активістів не пускають 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Буквы am Montag, 23. Dezember 2019

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.