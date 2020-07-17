Об этом сообщают #Буквы.
Решение вынес судья В. Писанец.
Адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Тарас Беспалый отметил, что суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для ознакомления с материалами дела до 14:50 17 июля.
Прокуратура просит дать защитникам и подозреваемым 10 дней на ознакомление с материалами.
Кузьменко будет находиться в следственном изоляторе до 13 сентября.
Ранее Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.