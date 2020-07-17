Печерский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают #Буквы.

Решение вынес судья В. Писанец.

Адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Тарас Беспалый отметил, что суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для ознакомления с материалами дела до 14:50 17 июля.

Прокуратура просит дать защитникам и подозреваемым 10 дней на ознакомление с материалами.

Кузьменко будет находиться в следственном изоляторе до 13 сентября.

Ранее Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.