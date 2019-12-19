"Мина", которую военный и музыкант Андрей Антоненко (ник Riffmaster), подозревамый в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, хранил дома, — учебная копия.

Об этом сообщил в Facebook активист, волонтер и председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын (настоящая фамилия — Балан).

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал о том, что во время обысков в квартире подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко стало известно, что он хранил дома разобранную мину. Во время обысков музыкант попросил брата супруги вынести ее из квартиры. Позднее полиция опубликовала переписки и разговоры Антоненко якобы о мине и показала видео ее изъятия.

По словам Синицына, на видеозаписи, предоставленной правоохранителями, видно, что в квартире Антоненко хранилась не мина, а ее макет, в котором нет взрывного вещества.

“Мсра залили видео как они изымают “мину”, которую попросил вынести Антоненко. Ну как мину. ММГ, учебную копию.

БЕЗ взрывчатого вещества и взрывателей. … Эти штуки в свободной продаже, это по сути просто пластмассовая игрушка”, — написал Синицын, прикрепив к посту скриншот объявления о продаже аналогичного макета.

Как отметила журналистка Ольга Худецкая, из видеозаписи правоохранителей следует, что им изначально было известно, что это макет мины, поскольку изъятие проводит не сапер, а человек в штатском.

“Да, это макет “монки”. Это такое оружие, как стреляный тубус от мухи. Если бы [правоохранители] сами верили, что изымают взрывчатку, тайник открывали бы саперы, а не предлагали бы открыть левому штатскому”, — подчеркнула она в посте на личной странице в Facebook.

Отметим, Синицын и Худецкая также высказали схожие точки зрения о том, с какой целью Антоненко попросил вынести макет из квартиры. Они предполагают, что Антоненко мог быть не осведомлен, что хранить макет мины дома — законно, а также ожидал, что правоохранители преподнесут эту находку, как доказательство его причастности к убийству Шеремета.

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.