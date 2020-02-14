Об этом сказано в сообщении пресс-службы суда.
Коллегия судей приняла решение не менять Дугарь меру пресечения.
“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 5 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения”, – говорится в сообщении.
Согласно судебному решению, Дугарь запрещено покидать место жительства с 20:00 до 07:00 до 4 апреля.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, чтобы передавать его в суд. В связи с этим досудебное расследование было продлено на срок до четырех месяцев.
- 24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.