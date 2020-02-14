Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о ночном домашнем аресте в отношении подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы суда.

Коллегия судей приняла решение не менять Дугарь меру пресечения.

“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 5 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения”, – говорится в сообщении.

Согласно судебному решению, Дугарь запрещено покидать место жительства с 20:00 до 07:00 до 4 апреля.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.