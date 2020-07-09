Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Такое решение в суде приняли в связи с необходимостью направить запрос в Печерский районный суд относительно наличия либо отсутствия одного из томов уголовного дела. В суде потерялись материалы дела – один из томов. К тому же, нет подозрения – просто отсутствует листок с документом. В итоге – судебное заседание перенесли на 13 июля на 10:30.
“Коллегия судей постановила: объявить перерыв до 13 июля 10:30”, – заявил судья.
На заседание по делу – представителей прессы снова не пустили. Коллегия судей заявляет, что руководствуется постановлением о соблюдении правил карантина. Единственное, что предложили СМИ – оставить внутри зала камеры.
К тому же, кроме прессы, в зал суда не пустили и поручителей. Пустили только тех поручителей, которые являются народными депутатами.
На улице под стенами апелляционного суда собрались желающие поддержать Антоненко. Их было больше полусотни человек. Активисты кричали судьям “Ганьба”, зажигали фаера и дымовые шашки.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Фото: Евгений Краевый, #Буквы
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не руководит следствием по делу об убийстве Павла Шеремета. #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.