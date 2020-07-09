Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Такое решение в суде приняли в связи с необходимостью направить запрос в Печерский районный суд относительно наличия либо отсутствия одного из томов уголовного дела. В суде потерялись материалы дела – один из томов. К тому же, нет подозрения – просто отсутствует листок с документом. В итоге – судебное заседание перенесли на 13 июля на 10:30.

“Коллегия судей постановила: объявить перерыв до 13 июля 10:30”, – заявил судья.

На заседание по делу – представителей прессы снова не пустили. Коллегия судей заявляет, что руководствуется постановлением о соблюдении правил карантина. Единственное, что предложили СМИ – оставить внутри зала камеры.

К тому же, кроме прессы, в зал суда не пустили и поручителей. Пустили только тех поручителей, которые являются народными депутатами.

На улице под стенами апелляционного суда собрались желающие поддержать Антоненко. Их было больше полусотни человек. Активисты кричали судьям “Ганьба”, зажигали фаера и дымовые шашки.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Евгений Краевый, #Буквы