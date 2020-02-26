Следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По словам представителей следственной группы, на данный момент также проводится 32 судебные экспертизы.

Правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях усложняет проведение этого процесса.

“Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко — от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса”, – сообщили правоохранители.

Кроме этого следователи сообщили, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа, хотя ранее Дугарь участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.