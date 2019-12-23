Апелляционный суд Киева оставил под стражей военного и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, 20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции из-за неявки прокуроров. Во время сегодняшнего заседания к зданию суда для обеспечении охраны были стянуты около 100 правоохранители в полной экипировке.

На заседание пришли порядка 50 человек: журналисты, операторы, активисты. Однако из этого количество в зал суда согласно постановлению были допущены только 35 человек. Среди них — активисты, волонтеры и бывшие народные депутаты Мустафа Найем и Оксана Корчинская.

В ходе заседания сторона защиты настаивала на том, чтобы к Антоненко не применяли никакой меры пресечения. Они обосновывали свою позицию тем, что достаточных обоснований для ареста обвинением предоставлено не было. Кроме того, из всех материалов, предоставленных в суд вместе с ходатайством, фамилия Антоненко есть только в 4 документах, все они датированы 12 декабря. В этот день, как сообщалось ранее, состоялся брифинг Министерства внутренних дел, посвященный ходу расследования дела об убийстве Павла Шеремета.

Также 5 человек — среди них экс-нардеп Оксана Корчинская — заявили о намерении взять Антоненко на поруки.

Несмотря на это, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции касательно применения к Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Решение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

После того, как судья озвучил решение, в зале раздались крики: “Ганьба!”.

Суд залишив Антоненка під вартою Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляцію захисту Андрія Антоненка на арешт у справі про вбивство Павла Шеремета. Gepostet von Буквы am Montag, 23. Dezember 2019

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.