Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.

Такое решение огласил судья сегодня во время заседания.

Защита Кузьменко просила о ее переводе в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. По словам ее адвоката Тараса Беспалого, подозреваемой необходимо лечение в условиях стационара.

При этом сама Кузьменко принимала участие в заседании путем видеоконференцсвязи.

“Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу защитника Беспалого оставить без удовлетворения”, – сказал судья.

Полный текст постановления будет объявлен 4 мая в 16:30.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.