Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля содержание под стражей для врача Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Такое решение суд принял во вторник, 4 февраля, сообщают #Буквы.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил суд продлить арест Кузьменко на два месяца. Он аргументировал это тем, что нужно провести следственные действия, экспертизы, допросы. Также прокурор утверждал, что существуют риски побега Кузьменко, уничтожения вещественных доказательств, давления на свидетелей и экспертов и тому подобное.

Следствие утверждает, что телефон, которым пользовалась Кузьменко, якобы фиксировался возле метро “Льва Толстого” в ночь с 19 на 20 июля 2016 года. Также следствие указывает на “нехарактерное” отсутствие активности Кузьменко в Facebook в ночь с 19 июля на 20 июля 2016 года (в ночь убийства Павла Шеремета).

Адвокаты заявили о манипуляции фактами (в частности, о расхождениях в датах, когда телефон Кузьменко якобы фиксировался в районе “Льва Толстого”).

Сторона защиты призывала изменить меру пресечения Кузьменко на ночной домашний арест (при необходимости, с электронным браслетом, со сдачей загранпаспортов и с запретом на общение с рядом лиц).

Адвокат Тарас Беспалый также вспомнил, что прокурор Сергей Зузак неоднократно говорил, что Кузьменко публиковала “изображения Гитлера с другими фашистами”.

“Открываю пост. Это Черчилль. Это прокурор называет Черчилля фашистом, или я что-то перепутал?” – отметил Беспалый.

Наживо продовження вчорашнього розгляду клопотання про продовження дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко. Текстова трансляція на нашому телеграм-каналі @FreeDrKuzmenko #FreeDrKuzmenko Опубліковано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вівторок, 4 лютого 2020 р.

В итоге судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство прокуратуры.

“Ходатайство удовлетворить. Продлить до 3 апреля 2020 год включительно меру пресечения в виде содержания под стражей”, – объявил судья.

Решение суда присутствующие в зале заседаний встретили выкриками “Ганьба!”

UPD Суддя задовольнив клопотання обвинувачення та продовжив термін дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко до 3 квітня 2020 року. Наживо оголошення результату розгляду клопотання про продовження дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко. Текстова трансляція на нашому телеграм-каналі @FreeDrKuzmenko #FreeDrKuzmenko Опубліковано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вівторок, 4 лютого 2020 р.

Данное решение может быть обжаловано в течение 5 дней. Адвокаты Кузьменко заявили, что будут подавать апелляцию и настаивать на изменении меры пресечения на ночной домашний арест. Решение суда адвокаты назвали прогнозированным.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.