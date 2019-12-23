#Буквы ведут текстовую трансляцию заседания.

Как сообщалось ранее, 20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции из-за неявки прокуроров. Во время сегодняшнего заседания к зданию суда были для обеспечении охраны стянуты около 100 правоохранители в полной экипировке.

Обновлено (16:30):

Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции касательно применения к Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Решение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

После того, как судья озвучил решение, в зале раздались крики: “Ганьба!”.

Обновлено (16:11):

Судьи удалились в комнату для совещаний.

Обновлено (16:02):

Пять человек заявили о готовности взять Антоненко на поруки. Среди них — нардеп 8 созыва Оксана Корчинская. Обновлено (15:53): Тем временем у здания суда и возле зала заседания продолжают находиться правоохранители. Также завершения заседания ожидает группа поддержки Антоненко, которую в зал не пустили. Обновлено (15:39): Суд заслушивает позицию обвинения. Прокуроры обосновывают свою позицию о необходимости содержания Антоненко под стражей тем фактом, что в его доме хранилась мина. Отметим, что “мина”, которую Антоненко хранил дома, — учебная копия. Что касается положительных характеристик Антоненко, прокуроры отмечают, что их рассмотрение в данном случае неуместно, поскольку “убийцами бывают и учителя”.

Обновлено (15:27):

Адвокаты просят суд не применять к Антоненко никаких мер пресечения.

Сторона защита подчеркивает, что из всех материалов, предоставленных в суд вместе с ходатайством фамилия Антоненко есть только в 4 документах. Речь идет о протоколе задержания, ходатайстве об избрании меры, личной карточке и “справке о предоставлении информации”. Все эти документы датированы 12 декабря.

В этот день, как сообщалось ранее, министерство внутренних дел провело брифинг об итогах расследования дела об убийстве Павла Шеремета.