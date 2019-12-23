#Буквы ведут текстовую трансляцию заседания.
Как сообщалось ранее, 20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции из-за неявки прокуроров. Во время сегодняшнего заседания к зданию суда были для обеспечении охраны стянуты около 100 правоохранители в полной экипировке.
Обновлено (16:30):
Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции касательно применения к Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Решение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.
После того, как судья озвучил решение, в зале раздались крики: “Ганьба!”.
Обновлено (16:11):
Судьи удалились в комнату для совещаний.
Обновлено (16:02):
Пять человек заявили о готовности взять Антоненко на поруки. Среди них — нардеп 8 созыва Оксана Корчинская.
Обновлено (15:53):
Тем временем у здания суда и возле зала заседания продолжают находиться правоохранители. Также завершения заседания ожидает группа поддержки Антоненко, которую в зал не пустили.
Обновлено (15:39):
Суд заслушивает позицию обвинения. Прокуроры обосновывают свою позицию о необходимости содержания Антоненко под стражей тем фактом, что в его доме хранилась мина.
Отметим, что “мина”, которую Антоненко хранил дома, — учебная копия.
Что касается положительных характеристик Антоненко, прокуроры отмечают, что их рассмотрение в данном случае неуместно, поскольку “убийцами бывают и учителя”.
Обновлено (15:27):
Адвокаты просят суд не применять к Антоненко никаких мер пресечения.
Сторона защита подчеркивает, что из всех материалов, предоставленных в суд вместе с ходатайством фамилия Антоненко есть только в 4 документах. Речь идет о протоколе задержания, ходатайстве об избрании меры, личной карточке и “справке о предоставлении информации”. Все эти документы датированы 12 декабря.
В этот день, как сообщалось ранее, министерство внутренних дел провело брифинг об итогах расследования дела об убийстве Павла Шеремета.
Обновлено (15:15):
Суд заслушивает сторону защиты. Адвокат Антоненко Станислав Кулик отмечает, что сторона обвинения не предоставила суду обоснования для применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, обвинением были предоставлены результаты экспертиз 2016 года, в которых нет упоминаний Антоненко.
“Каким образом это может быть документом для обоснованием позиции обвинения — нам не понятно. И я обращаю на это внимание суда”, — подчеркнул Кулик.
Обновлено (14:25):
В начале заседания адвокаты Антоненко попросили 10-минутный перерыв для того, чтобы успеть поговорить с подзащитным. Позднее правозащитники ходатайствовали о том, чтобы Антоненко во время заседания находился в зале, а не стеклянной комнате. Это ходатайство не было удовлетворено.
Также адвокаты Антоненко передали суду обращение общественности в поддержку музыканта, подписанное “многими известными лицами”. Были предоставлены и другие документы касательно его личности, которые ранее не учитывались судом, в том числе — характеристика из вуза. Суд принял решение приобщить их.
14:20 :
Заседание было назначено на 13:20 часов, однако началось только только в 14:20. Пред началом заседания правоохранители блокировали вход в зал. В это время перед входом собралось порядка 50 журналистов, операторов и активистов.
После продолжительной задержки часть присутствующих пустили в зал заседания. Согласно постановлению Апелляционного суда, количество присутствующих ограничено 35 людьми. Таким образом, часть съемочных групп были “разорваны”.
Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.
- Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.