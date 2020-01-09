Судьи Апелляционного суда Киева пожаловались на угрозы и препятствовании их деятельности со стороны адвокатов Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебной власти Украины.

Речь идет, в частности, о заседании суда, которое состоялось 20 декабря. Тогда Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Александра Шеремета Юлии Кузьменко из-за неявки прокуроров. Защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что не покинет зал суда, пока не рассмотрят дело по сути. После правоохранители со штурмом вывели Кузьменко из зала суда, применяя силу в отношении протестующих граждан.

Коллегия судей (Юрий Слива, Владимир Мельник и Татьяна Фрич) считают, что “такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществление на судей незаконного влияния”.

“Указанные события привели к воспрепятствование осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению в указанном зале суда производств. Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства”, — добавили судьи.

Также судьи оказались недовольны поведением адвокатов во время судебного заседания, которое состоялось 24 декабря. Тогда, как сообщалось ранее, суд начал рассмотрение жалобы на арест Кузьменко. 37 человек заявили о готовности взять ее на поруки. Несмотря на это, в итоге суд решил оставить меру пресечения без изменений. После зачитывания решения в зале начали скандировать “Ганьба!”.

В это же время, по информации судей, адвокат “публично высказывался, что “каждый судья ответит за подозреваемую”. Это было расценено судьями как “угрозой в связи с их профессиональной деятельностью”.

“Итак, проявление адвокатом неуважения к судьям, выражения им откровенных обвинений, критика судей перед представителями средств массовой информации, угрозы о привлечении к ответственности и наступления негативных последствий в связи с принятым решением коллегией судей расценивается как оказание давления и попыток вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществление правосудия”, — говорится в сообщении.

В связи с этим в реестр сообщений о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия была внесена соответствующая запись. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и принято соответствующее решение.