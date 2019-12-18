Судья Сергей Вовк, который избрал меры пресечения подозреваемым по делу убийства журналиста Павла Шеремета, вынес свои решения при полном отсутствии доказательств.

Об этом в Facebook написал адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко – Владислав Добош.

“Гениальное “решение” судьи Вовка о заключении Юлии Кузьменко. Или, противоречия противоречий! И главное – красивых слов много, чтобы прикрыть отсутствие доказательств!” – сказал Добош.

Он также опубликовал копию решения Печерского суда:

Он также сообщил, что сегодня подаст апелляцию на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения для Юлии Кузьменко.

Кроме того, завтра на 10:00 состоится допрос Юлии Кузьменко.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.