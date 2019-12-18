Об этом в Facebook написал адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко – Владислав Добош.
“Гениальное “решение” судьи Вовка о заключении Юлии Кузьменко. Или, противоречия противоречий! И главное – красивых слов много, чтобы прикрыть отсутствие доказательств!” – сказал Добош.
Он также опубликовал копию решения Печерского суда:
Он также сообщил, что сегодня подаст апелляцию на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения для Юлии Кузьменко.
Кроме того, завтра на 10:00 состоится допрос Юлии Кузьменко.
В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
- Ранее Юлия Кузьменко написала письмо матери погибшего журналиста Павла Шеремета.