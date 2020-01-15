Об этом сообщает “Радио Свобода”.
В самом начале заседания суд объявил перерыв на 2 часа для ознакомления прокуроров с материалами ходатайства защиты о смене меры пресечения Дугарь.
После перерыва защита объявила ряд ходатайств, в частности о готовности взять Дугарь на поруки. Также адвокаты просят суд перенести заседание, чтобы часть свидетелей могли принять в нем участие.
В результате судья решил допросить тех свидетелей, которые уже присутствуют в здании суда.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Также судья попросил прекратить на время допроса свидетелей онлайн трансляции, чтобы они не могли услышать показания друг друга.
Так, на вопрос прокурора, были ли свидетель и Яна Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, Татьяна Палфи ответила “в наряды мы вместе выходили”.
Адвокаты заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.
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