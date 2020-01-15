Свидетели на суде заявили, что подозреваемая в причастности к убийству Шеремета военный медик Яна Дугарь на момент убийства журналиста находилась на территории 66 военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

В самом начале заседания суд объявил перерыв на 2 часа для ознакомления прокуроров с материалами ходатайства защиты о смене меры пресечения Дугарь.

После перерыва защита объявила ряд ходатайств, в частности о готовности взять Дугарь на поруки. Также адвокаты просят суд перенести заседание, чтобы часть свидетелей могли принять в нем участие.

В результате судья решил допросить тех свидетелей, которые уже присутствуют в здании суда.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Также судья попросил прекратить на время допроса свидетелей онлайн трансляции, чтобы они не могли услышать показания друг друга.

Так, на вопрос прокурора, были ли свидетель и Яна Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, Татьяна Палфи ответила “в наряды мы вместе выходили”.

Адвокаты заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.