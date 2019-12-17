Об этом в эфире “5 канала” заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
По словам Шевченко, текст подозрения Юлии Кузьменко, которая, по версии следствия, прикрепила взрывное устройство к автомобилю журналиста Павла Шеремета в 2016 году, “от первой до последней буквы” является “предположением”.
“Все, что написано в подозрении от первой до последней буквы по юридической силе, является предположением. Возможно, они подтвердятся в следствии, а возможно нет. Подозрение может быть изменено, дополнено, отменено. Возможно, это была эта женщина, а возможно и нет”, — сказал он.
Шевченко также подчеркнул, что окончательную версию произошедшего правоохранители позднее передадут суд. Пока же следствие продолжается, а двое фигурантов дела находятся в СИЗО.
“Пусть следствие закончится, когда дело будут передавать в суд, если дойдет до суда, там уже будет окончательная версия. они не арестованы, они взяты под стражу, это первично, они могут быть обжалованы. Это мера всего лишь, это не приговор суда. У нас нет еще, дело не расследовано, дело еще не ушло в суд. Следствие продолжается”, — подытожил он.
Напомним, накануне была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Также суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Ранее адвокат Владислав Добош, который защищает права подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, заявил, что не может получить для ознакомления материалы уголовного производства. В полиции заявляют об обратном.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По информации журналистов “Слідство.Інфо” из трех проведенных в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета экспертиз только одна подтвердила причастность арестованной Юлии Кузьменко. Кроме того, согласно одной из экспертиз, которую не афиширует следствие, к убийству может быть причастна только одна женщина.