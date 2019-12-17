Об этом в эфире “5 канала” заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По словам Шевченко, текст подозрения Юлии Кузьменко, которая, по версии следствия, прикрепила взрывное устройство к автомобилю журналиста Павла Шеремета в 2016 году, “от первой до последней буквы” является “предположением”.

“Все, что написано в подозрении от первой до последней буквы по юридической силе, является предположением. Возможно, они подтвердятся в следствии, а возможно нет. Подозрение может быть изменено, дополнено, отменено. Возможно, это была эта женщина, а возможно и нет”, — сказал он.

Шевченко также подчеркнул, что окончательную версию произошедшего правоохранители позднее передадут суд. Пока же следствие продолжается, а двое фигурантов дела находятся в СИЗО.

“Пусть следствие закончится, когда дело будут передавать в суд, если дойдет до суда, там уже будет окончательная версия. они не арестованы, они взяты под стражу, это первично, они могут быть обжалованы. Это мера всего лишь, это не приговор суда. У нас нет еще, дело не расследовано, дело еще не ушло в суд. Следствие продолжается”, — подытожил он.