Об этом сообщили в пресс-службе НПУ.

Как сообщалось ранее, редакция “Слідство.Інфо” опубликовала результаты исследования видеозаписей, связанных с убийством журналиста Павла Шеремета, которое провел британский специалист Айвон Бирч. По результатам экспертизы Бирча и разведку у дома Шеремета, и взрыв его автомобиля осуществила одна и та же женщина, в то время как следствие подозревает двух: военную медсестру Яну Дугарь и детского врача Юлию Кузьменко.

В полиции уверяют, что такие результаты были получены Бирчем при анализе ограниченного количества видеоматериала и являются предварительными.

“Эксперт из Великобритании Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом”, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что позже правоохранители собрали достаточное количество видеозаписей с нескольких камер видеонаблюдения, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления. Анализом этих записей занимались эксперты Киевского НИИ судебных экспертиз, а также вышеупомянутый эксперт Бирч — теперь привлеченный официально. Эти исследования не подтвердили выводов первой экспертизы.

“Назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, накануне суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.