Киевский городской союз ветеранов АТО требует предоставить убедительные доказательства или изменить меру пресечения Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, которые являются подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в видеообращении ветеранов.

По словам главы Киевского городского союза ветеранов АТО Игоря Мари, военный и музыкант Андрей Антоненко “Рифмастер” и волонтер Юлия Кузьменко находятся в тюрьме по делу Шеремета уже почти полгода.

“Мы, представители Киевского городского союза ветеранов АТО которая является частью Движения Ветеранов Украины, не видим убедительных доказательств их вины в этом преступлении”, – сказал глава организации.

Также отмечается, что в случае с Андреем Антоненко и Юлией Кузьменко видят очевидное нарушение их права на защиту и справедливый суд.

“В своей последней публичной пресс-конференции Президент, как гарант Конституции, переложил ответственность на министра внутренних дел. После этого вся страна увидела, как почти мгновенно дело было передано в суд, то есть следствие перевело ответственность на прокуратуру”, – говорится в заявлении.

По мнению ветеранской организации, это свидетельствует о том, что “представленные доказательства смехотворные и мотивы непонятны”.

“Требуем от властей или предоставить убедительные доказательства причастности Рифа и Юли на следующем заседании, или, если набор так называемых доказательств останется прежним, уже на следующем заседании освободить их из-под стражи, выбрав другую меру пресечения”, – заявили ветераны.

“В случае невыполнения этого требования – я и моя организация и Движение ветеранов Украины начнут ряд протестов по всей Украине”, – подчеркнул Игорь Мари.

Отметим, сегодня, 25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.