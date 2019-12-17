Об этом сообщили #Буквам в пресс-службе суда.
Заседание назначено на завтра на 9:30 утра по адресу улица Соломенская 2А.
“Дело назначено к рассмотрению. Единственное, я не могу гарантировать, что оно состоится стопроцентно: возможно, будут какие-то ходатайства об отложении. Но дело по графику на 9:30”, – отметили в пресс-службе.
Информацию о заседании также подтвердил на своей странице в Facebook адвокат Дугарь Николай Ореховский.
13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест сроком до 8 февраля 2020 года.
Дугарь обвиняют по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, “а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”.
За это преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное лишение свободы.
Следствие подозревает Дугарь в том, что она якобы вела наблюдение за местом проживания Шеремета.
- 13 декабря во время судебного заседания адвокат Николай Ореховский подчеркнул, что единственное доказательство стороны обвинения – это записи с камер видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета 18 июля и 15 июля 2016 года, которые сравнили с записями от 11 июля 2019 года. Проанализировав эти записи, экспертиза якобы подтвердила, что на видео – именно Дугарь. Он уточнил, что 11 июля 2019 года Дугарь не могла быть зафиксирована камерами, так как находилась за границей, что подтверждается документально.
- В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.