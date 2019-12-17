В среду, 18 декабря, Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщили #Буквам в пресс-службе суда.

Заседание назначено на завтра на 9:30 утра по адресу улица Соломенская 2А.

“Дело назначено к рассмотрению. Единственное, я не могу гарантировать, что оно состоится стопроцентно: возможно, будут какие-то ходатайства об отложении. Но дело по графику на 9:30”, – отметили в пресс-службе.

Информацию о заседании также подтвердил на своей странице в Facebook адвокат Дугарь Николай Ореховский.

13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест сроком до 8 февраля 2020 года.

Дугарь обвиняют по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, “а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”.

За это преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное лишение свободы.

Следствие подозревает Дугарь в том, что она якобы вела наблюдение за местом проживания Шеремета.