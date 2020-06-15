Сегодня, 15 июня, в Шевченковском райсуде Киева продолжат избирать меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненко, которому инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия.

Об этом рассказывают #Буквы.

Напомним, что 12 июня в Шевченковском суде проходило заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для Стерненко. Тогда под зданием суда произошли потасовки с правоохранителями. Под вечер силовики не пропускали поручителей в суд, из-за чего возникли новые столкновения.

В тот же день судья объявил перерыв и назначил следующее заседание на 15 июня на 10:00.

И вот сегодня с самого утра под судом уже десятки автобусов и машин с нацгвардейцами и полицией.

Кроме того, сегодня следствие должно предоставить доказательства против Стерненко.

Справа Сергій Стерненко. Частина друга. Такий двіж. Нацгвардійці, копи тощо просто не закінчуються. Вся Дегтярівська в них. Не можуть вмоститися. І це ще початок. Опубліковано Marian Kushnir Неділя, 14 червня 2020 р.

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.