Количество уникальных пользователей в месяц, которые посещают delo.ua, выросло в 2,5 раза за последние 12 месяцев.

Прирост обеспечен благодаря увеличению переходов из поисковых систем и прямым переходам на сайт. Это позволило delo.ua занять 3 позицию в рейтинге ТОП-5 деловых изданий Украины по версии Bigmir.net

Что произошло?

Медиаресурс Delo.ua после длительного упадка достиг стабильного увеличения читательской аудитории по органическому охвату, согласно данным Google analytics.

Это показатель, который измеряет количество уникальных пользователей, читающих новости медиаресурса.

Рост посещений из поисковых систем демонстрирует результативность внедрения современных инструментов внутренней seo-оптимизации, а так же успешную адаптацию редакционного плана к реальным потребностям интернет-аудитории.

“Мы постоянно координируемся с журналистами, прогнозируя потенциальный читательский интерес к темам, применяя несколько уровней аналитики трендов поиска в режиме реального времени”, – объяснил digital-директор ekonomika+ Александр Климашевский

Увеличение поискового трафика так же обеспечивает высокие позиции и видимость в результатах поиска упоминаемых в материалах delo.ua персон и компаний.

Прямые переходы на сайт, совершённые украинской интернет-аудиторией, свидетельствуют, о том, что ресурс вернул постоянный интерес к контенту и стал надежным источником аналитической информации.

“Мы увеличили акцент на оперативности и полноте новостной ленты – теперь наш читатель получает не только экспертную информацию для принятия стратегических решений, но и полноценную картину дня онлайн” – прокомментировал обновленную редакционную стратегию главный редактор delo.ua Андрей Лохматов.

Динамика роста уникальных пользователей медиаресурса delo.ua с декабря 2016 года

Международная система SimilarWeb, которая занимается анализом посещаемости веб сайтов, декларирует суммарную уникальную аудиторию delo.ua 6,2 млн пользователей за последние 3 месяца.

Как это произошло?

В феврале 2019-го года у бизнес/медиа бюро ekonomika+, в актив которого входит delo.ua, изменился собственник. Новый владелец, Константин Паршин, перенял компанию в достаточно скромном состоянии: на воплощение амбициозных идей команды не хватало ресурса, а выстроенные стратегии не работали.

Весной текущего года в команде delo.ua начались кадровые перемены. Штат пополнился новыми журналистами и продюсерами мероприятий, которые переосмыслили концепции ивентов, подняв интерес целевой аудитории.

В данный момент деловой портал delo.ua поднялся на 25 место c 61 в начале года среди всех сайтов-участников рейтинга Bigmir.

С начала работы новой команды Delo.ua вместе с ekonomika+ провели семь мероприятий, включая Busines Wisdom Summit, где приглашенным спикером был Леонид Парфенов, а также HR Wisdom Summit – масштабный ивент для HR-специалистов и работодателей. На 2020-й год в календаре бизнес/медиа бюро уже 19 мероприятий.

Delo.ua – лидер делового контента, освещает актуальные проблемы развития украинского бизнеса, политики и социальной сферы. Существует с 2005 года, в 2012-м году издание полностью перешло в онлайн-формат.

Ekonomika+ – многопрофильное бизнес/медиа бюро. Специализируется на решении задач в плоскостях медиа и организации деловых мероприятий. В активе компании находятся следующие издания: mmr.ua, delo.ua, zza!, womo.ua и журнал “ТОП-100. Рейтинги крупнейших”. Самые крупные ежегодные мероприятия ekonomika+: Business Wisdom Summit, GET Business Festival, SHE Congress и HR Wisdom Summit.