Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Инициаторами документа стали как члены Палаты представителей, так и Сената.

Автор законопроекта – конгрессвумен-демократ Элеанор Холмс Нортон (представляет округ Колумбия) сообщила каналу, что у нее в Палате представителей более 200 соавторов.

“Мы готовы обеспечить представительство при голосовании и полное местное самоуправление для более чем 712 000 жителей округа Колумбия… Пришло время, чтобы мы наконец могли исправить эту историческую несправедливость и предоставить жителям округа Колумбия те же права, что и другим американцам-налогоплательщикам”, – заявила она.

По словам Нортон, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства Стени Хойер взяли на себя обязательство вынести законопроект на голосование.

Как отмечает NBC, хотя законопроект может быть принят в Палате представителей (контролируется демократами), однако шансы добиться одобрения Сената “равны нулю”.

Демократы сейчас имеют в Сенате 50 голосов (благодаря победе двух кандидатов от Демократической партии в штате Джорджия) и фактически контролируют эту палату Конгресса. Право решающего голоса перешло к вице-президенту США Камале Харрис.

Однако демократам необходимо будет преодолеть порог в 60 голосов для принятия законопроекта. Это означает, что им потребуются голоса минимум 10 республиканцев.

Многие законодатели от Республиканской партии высказывались против создания штата округа Колумбия (поскольку его представительство в Конгрессе почти наверняка будет демократическим).

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер высказалась в поддержку законопроекта.

“Поколения вашингтонцев были лишены права участвовать в нашей демократии – чтобы их голоса были услышаны в Конгрессе, чтобы помочь сформировать будущее нашей нации и иметь право голоса в отношении судей Верховного суда”, – написала она в Twitter.

Как известно, США имеют федеративную форму устройства, административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия.

Право голоса граждан в округе Колумбия отличается от прав граждан в 50 штатах США. Конституция страны предоставляет каждому штату право голоса в обеих палатах Конгресса США. Являясь федеральной столицей, округ Колумбия считается особым федеральным округом США, а не штатом, и поэтому не имеет представительства в Конгрессе.

В Палате представителей округ представлен делегатом, который может голосовать только по процедурным вопросам, а также в комитетах Конгресса. Жители округа Колумбия не имеют представительства в Сенате.