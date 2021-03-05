Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

С этой целью демократы продвигают два законопроекта. Это “Закон об американской мечте и обещании” и “Закон о модернизации рабочей силы в фермерских домохозяйствах”. Они были внесены на рассмотрение Конгресса, но не были проголосованы.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила по этому поводу, что Демократическая партия проголосует за эти “важные законопроекты” и “предпримет дальнейшие действия, демонстрирующие уважение к иммигрантам в стране”.

“Закон об американской мечте и обещании” предоставит законный статус и возможность получения гражданства для 2,5 миллионам нелегальных мигрантов, которые уже находятся на территории США. Многие из них приехали в США еще в детстве, но так и не получили законный статус.

Второй закон предусматривает, что законный статус резидента США смогут получить нелегальные мигранты, которые какое-то время работали в секторе сельского хозяйства. Для начала им могут предоставить статус “сертифицированного сельскохозяйственного работника” сроком на 5,5 лет при условии, что они работали в этом секторе хотя бы 6 месяцев на протяжение последних двух лет пребывания в стране. По истечению этого времени иммигрант с таким статусом может его продлить или подать заявку на получение статуса резидента, получив грин-карту.

Оба законопроекта входят в масштабный Закон о гражданстве США от 2021 года, в котором будут описаны новые пути для получения американского гражданства мигрантами, которые прибыли нелегально на территорию страны, но не имели проблем с законом за время пребывания.

Чтобы принять законопроекты, демократам не хватает десять голосов в Сенате.